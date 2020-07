Mateřská škola FIT v Bohumíně pozvala budoucí prvňáčky, kteří po prázdninách nastupují do základní školy, osobním, originálně laděným dopisem na nefalšovanou rozlučku.

Foto: Vilma Valentová

„Část dětí do mateřinky dochází i teď v červnu, ale mnoho jich rodiče, vzhledem ke koronavirovým opatřením, nechali doma. Přesto jsme naše malé čipery nechtěli ochudit o rozloučení s mateřinkou, která jim několik let byla jedním z nejbližších míst," říká vedoucí učitelka Vilma Valentová.

Dodala, že do poštovních schránek putovaly osobní pozvánky a 30 dětí nakonec skutečně dorazilo.