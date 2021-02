Předseda karvinského fotoklubu a fotograf Marek Běhan sepsal společně s fotografem a členem zmíněného klubu historii tohoto spolku. Karvinský fotoklub sice momentálně kvůli koronavirové situaci spíše spí a na společné hodnocení fotek se jen těší, ale vy si můžete prohlédnout fotografie některých členů v naší fotogalerii.

Fotografie Marka Běhana. | Foto: Marek Běhan

Historii fotoklubu můžeme zařadit do konce šedesátých a počátku sedmdesátých let minulého století. Oficiálně se zájemci amatéři – fotografové začali scházet na podzim roku 1972 pod názvem RONDO. Během dalších let se skupina nadšenců rozšířila o nové členy, objevili se zkušení fotografové jakými byli F. Řezníček, G. Drong, J. Válek a v roce 1976 získala nový status pod názvem výtvarná skupina COLLEGIUM 76.