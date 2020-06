Už jsme pomalu ani nepočítali s tím, že některé děti ještě zasednou do školních lavic.

Foto: Jarka Bernatíková

Přiznám se, že já spíše zastávala názor, že menší děti měly zůstat doma a do školy povolat větší žáky a studenty, které čekají maturity, zkoušky a pod. Vnučka - prvňačka,se naopak do školy velmi těšila, už nemohla dospat. Chyběli jí spolužáci, paní učitelka, dokonce i pan ředitel a pan školník. Všechny úkoly a povinnosti, zadané přes internet, holčička zvládla na jedničku, dokonce byla i o něco dopředu. Volný čas jsme pak trávily malováním, tvořením, sledováním dětských pořadů. Bohužel pro menší děti toho moc nebylo. Spíše se o program starali rodiče, prarodiče, sourozenci. Později přibyli také třeba výlety do hor, návštěva parku nebo hřiště. Na tento školní rok určitě nikdo z nás nezapomene.