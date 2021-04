Abychom navázali na dlouholetou činnost, oddíl tenisu od loňského roku připravuje své kurty k provozu. Ke zprovoznění bylo nutné odstranit několikaleté náletové dřeviny atd. V současné době jsme připraveni zahájit na těchto kurtech po 20. dubnu činnost.

Co se týká oddílu kopané, je v plánu se přihlásit v nejbližší době do soutěže. Proto vyzýváme veškeré příznivce jedné z nejstarších fotbalových klubů, aby se přihlásili a my mohli opět obnovit svou činnost.

Bližší informace na stránkách Slovanu Orlová nebo u správce kurtů.

Petr Bernatík