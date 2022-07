Jak zabavit děti?

POHYBOVÉ ÚKOLY

UDRŽ SE NA KMENU jako opička Hanička

Kousek za vrátky si po cestě vykračovala opička Hanička a lízala zmrzlinu. "Kam letíš sokolíku Pepíku?" "Do světa. Nevíš, kde bych se mohl pořádně rozhlédnout?" "Vím. Podrž mi zmrzku. Ukážu Ti to."

ÚKOL: Najděte si strom. Ne moc široký. Rodič zvedne dítě a to jako opička obejme kmen rukama i nohama. Rodič ustoupí a dítě se musí na kmeni udržet samo.

UTÍKEJ PŘES PŘEKÁŽKY jako kobylka Emilka

"Co to vyvádíte? Takhle přece nic neuvidíte." Přibíhala k nim z dálky kobylka Emilka.

ÚKOL: Určete si běžeckou dráhu s překážkami a vyznačte start a cíl (čára na zemi, klacek, batoh . . .). Vzdálenost mezi startem a cílem cca 50 m (uzpůsobte podle terénu a věku dítěte). Na trase by měly být nějaké překážky – větve, kameny, pařízek, kláda . . . Můžete si měřit čas a závodit, kdo z rodiny zaběhne nejrychleji.

UDRŽ ROVNOVÁHU jako kobylka Emilka

"Po světě se přeci rozhlíží takhle!" poučovala je kobylka Emilka.

ÚKOL: Stoupněte si na jednu nohu, druhou pokrčte v koleni a zvedněte. Koleno by mělo být před tělem ve výšce kyčlí. Jednou rukou si zacloňte oči a rozhlížejte se. Opět si můžete udělat rodinný závod, kdo vydrží nejdéle nespadnout.

VYLEZ NA ŽEBŘÍK jako opička Hanička

Opička Hanička se smála: "Jenže ze země nic neuvidíme. Musíme vylézt nahoru. Podívejte, támhle je rozhledna."

ÚKOL: Dítě leze na "žebřík" - naskládejte na zem rovnoběžně vedle sebe několik klacků jako šprušle žebříku a dítě přelézá ve vzporu dřepmo, tj. po čtyřech jako pejsek (ne po kolenou).

KLIDOVÉ ÚKOLY

AŽ POJEDU NA VÝLET

"Počkejte na nás," volaly beruška Danuška a veverka Věruška, "co si máme vzít s sebou?"

ÚKOL: Hra na procvičení paměti, která se dá hrát za chůze, nebo v autě. První hráč řekne: „Až pojedu na výlet, vezmu si s sebou mapu.“ Druhý hráč pokračuje: „Až pojedu na výlet, vezmu si s sebou mapu a padák.“ Každý další hráč musí nejprve zopakovat, co všechno si vzali hráči před ním a na závěr přidá svůj předmět. Můžete hrát i několikrát dokola, to znamená, že když všichni hráči řeknou, co si vezmou, začíná znovu první hráč, ale stále musí opakovat celou řadu od začátku.

CO SE ZMĚNILO

"Jen abychom na něco nezapomněli, " strachovala se veverka Věruška. "Jste si jistí, že nám nic nechybí?"

ÚKOL: Rodiče rozloží před dítě několik drobných předmětů (5–10) – například jízdenku z autobusu, hřeben, jablko, klíče, telefon atd. a nechá dítěti 1 minutu, aby si předměty zapamatovalo. Potom jeden předmět schová a dítě musí říct, co chybí.

Česká obec sokolská