Co je smyslem akce Česko jde SPOLU na piknik? Vyzýváme lidi z celé naší krásné země, aby v tento den vyrazili třeba jen na rodinný piknik, zažili pohodu a pospolitost v přírodě a dali nám o tom vědět. Jde o obyčejné válení, zevlování, odpočívání, povídání, pochutnávání a třeba i muzicírování, čtení, hraní společenských her a spoustu dalších činností, které se dají během pikniku dělat.



Proč piknik?

Pořádáním pikniků cílíme na prostou lidskou pospolitost, obyčejnou vzájemnou komunikaci, zpomalení a odpočinek od moderních technologií, jako jsou mobilní telefony a počítače. Pokaždé se setkáváme s velkým zájmem veřejnosti, ať už jde o rodiny s dětmi, osamělé lidi, nově přistěhované, nebo kohokoliv dalšího, kdo s námi chce strávit příjemný čas v přírodě.

Robert ZauerZdroj: Archiv respondenta



Kdy proběhne?

V sobotu 30. července na Mezinárodní den přátelství.



Jak a kde se přihlásit?

Budeme rádi, když se nám organizátoři jednotlivých pikniků přihlásí na www.spoluprotisamote.cz/programy/piknik nejpozději 29. července 2022.



Tuto akci neděláte poprvé …

Letos jde už o třetí ročník a konečně nás netrápí covidové manévry. Hned na poprvé v roce 2020 se do akce zapojilo 995 lidí na 49 místech a vytvořili tak český rekord v největším počtu pikniků v jeden den na území České republiky. Vloni pak do pikniků významně zasáhla pandemická situace kolem koronaviru a nepřízeň počasí. V letošním roce sice o rekord neusilujeme, ale i přes to by bylo zajímavé, kdyby se rekordní počty podařilo překonat.

Spolu na piknik. Další ročník akce se blíží. Vzít můžete i zahraniční přátelé.Zdroj: Se souhlasem SPOLU proti samotě, z. s.



Na co se těšíte?

Na skvělou atmosféru, která pokaždé vznikne ať už na samotném pikniku, tak ve facebookové skupině Česko jde SPOLU na piknik, kam mají lidé dávat příspěvky o svém piknikování. Na pikniku se tak virtuálně propojí celá republika.



Bude letošní piknikování jiné?

Jídlo odjakživa spojuje, a tak máme letos na zúčastněné piknikáře ještě jednu prosbu. Aby vyzvali své zahraniční přátele, sousedy a známé, aby s nimi na piknik vyrazili a připravili něco z tradičních národních jídel, která navzájem ochutnají, a díky tomu se o sobě dozvědí i něco dalšího. Není to samozřejmě podmínka účasti, ale jde přinejmenším o přátelské gesto lidem, sdílejícím s námi naši domovinu z nejrůznějších důvodů. (kos)