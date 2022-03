V letošním školním roce jsme si vybrali jako téma Ekoškoly „jídlo“. Celý rok s dětmi mimo jiné zkoumáme, co jídlo je, jak se vytváří, proč je důležité, jak dlouhá je cesta než se k nám dostane na stůl, co je zdravé a co ne, jak můžeme jídlo šetřit a chovat se tak ekologicky…

I proto jsme se rozhodli, že celý únor budeme kontrolovat, kolik jídla nám po obědě zůstává a vytvořili jsme tzv. ZBYTKOMĚR. Děti zakreslují množství zbytků do připravené tabulky; po každém jídle hodnotí, co jim chutnalo, co moc ne, co třeba zkusily poprvé… Pro nás – učitelky je to velký prostor pro motivaci a pozitivní působení na děti především z toho důvodu, že přicházejí do MŠ s různými stravovacími návyky. Pociťují velký úspěch nejen ony, ale i my, když spoustu jídel vyzkouší poprvé a samy se rozhodnou, zda jim to chutná nebo ne.

Policisté závodili v Hranicích. Pohár IPA míří do Ostravy, účastnila se i Orlová

Velmi důležitá je pro nás úzká spolupráce s rodiči. Vždyť právě rodina je první místo, kde se u dítěte vytváří správné stravovací návyky. Dítě mamince bezmezně věří a věta Daníka: „Co říkala maminka – mám to rád nebo ne?“ hovoří sama za sebe.

Není pro nás důležité, aby všechny děti jedly všechno, ale to, aby jídlo neměly jako nutné zlo. Aby si vyzkoušely množství chutí a uvědomily si, co zrovna jim chutná. Aby pro ně jídlo bylo svým způsobem příjemnou činností a braly je jako nedílnou a pravidelnou součást dne. Vždyť pravidelnost je jistota a jistoty v životě moc potřebujeme. Zvlášť v dnešní „covidové“ době, kdy jeden den nevíme, co bude zítra.

Tak pevně věříme, že těmito malými krůčky k životním jistotám u dětí vytvoříme kvalitní podmínky pro jejich další život…

A. Koniuchová, vedoucí učitelka MŠ U Křížů

RETRO: Zvuky, vůně a zážitky. Vzpomínky na obyčejné věci vrací do dětství

Psí osudy: Seznamte se s Oliverem. První půlka života peklo, druhá nebe na zemi