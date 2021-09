Měli na to celkem 3 dny, tedy do středečního večera. V průběhu pobytu zjistili, že osud je zavál k místnímu členovi dobrovolných hasičů, což zpříjemnilo atmosféru jejich práce i pobytu. Po třech dnech se žukovští hasiči velmi unaveně, avšak spokojeně, vraceli na večer domů s dobrým pocitem, kolik toho zvládli udělat. Stejně tak i odezvy majitele domu byly kladné, byl spokojen se zhotovenou prací na střeše svého domu.

V pondělí 6. 9. vyjelo 5 členů našeho Sboru dobrovolných hasičů v Horním Žukově na pomoc do Mikulčic. Do jedné z obcí kde v nedávné době zasáhlo tornádo, které poškodilo a zničilo některé domy. Pomoc směřovala na stavební práce na střechu jednoho z postižených rodinných domů.

Pomoc v moravských oblastech postižených tornádem je skutečně celorepubliková. Do těchto míst se nedávno vydali také členové SDH Horní Žukov, konkrétně pak slezští hasiči vypomáhali při stavebních pracích na střeše jednoho z domů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.