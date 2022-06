VIDEA: Vůně benzínu je tak opojná aneb Motorka, to je vášeň a životní styl

Umístění na vrcholu Větrova bylo povoleno s ohledem na začlenění rozhledny do Horského areálu Paprsek, do blízkosti stejnojmenné horské chaty. Při stavbě byla kladena maximální snaha přiblížit se původnímu vzhledu rozhledny, a to jak zevnějškem, tak i celkovou vnitřní dispozicí. Jedná se o kamennou stavbu s malou a velkou věží s vyhlídkami s cimbuřím. Kamenná kráska je opravdu výjimečná.

Staré Město jsme navštívili cestou zpět. Prohlédli jsme si náměstí s radniční věží a několika měšťanskými domy. Zvonička Kunčice je památkově chráněná rustikální zvonice z roku 1779 zdobená sgrafitovými psaníčky. Je velmi cenná, co do stáří a architektonického provedení nemá zde obdoby.

Eva Raidová

