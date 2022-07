TIP NA VÝLET: Kokořínsko je jednou z nejkrásnějších lokalit v republice

Kokořínsko nabízí obrovské množství lokalit, které stojí za návštěvu. Pokud jste tam jen na pár dní, nevíte, pro co se rozhodnout. My si chtěli užít procházky na pohodu, pokud možno s co nejmenším množstvím lidí, proto jsme se rozhodli pro lesnaté území nedaleko vesničky s krásným názvem Okna.

Kokořínsko nabízí nespočet tras k výletům. | Foto: Monika Šavlová