Vaše tělo je, nebo by mělo být, ve skvělé, a možná vůbec v té nejlepší kondici. Můžete si dovolit vyzkoušet prakticky cokoliv, co vás láká, a objevit vášeň k pohybu. Pokud nemáte žádné zdravotní omezení, jsou vhodné všechny druhy pohybu, i divočejší novinky, jako jsou například intervalové tréninky, běhání do kopců v horách či divoká jízda na kole.

„Nezapomeňte ale, že základem každého sportu je důkladné protažení před a zejména po aerobní aktivitě. Když tedy začnete s jakýmkoliv aerobním pohybem (běh, H.E.A.T Program, jízda na kole či nějaký druh intervalového tréninku…), vždy by měl být řádně kompenzován klidovější strečinkovou aktivitou! Pokud začnete pravidelně běhat, nezapomínejte na strečink před během a intenzivně i po něm. Třeba jóga a běh se skvěle kombinují,“ radí Lucie Rychetská, lektorka Školy fitness profesionálů FISAF.cz.

Když je vám 30: Pociťujete radost i první známky únavy

Pokud máte děti, času na sebe máte méně a méně. K tomu se často přidá nepravidelná strava, nevyspání – po třicítce se asi nejhůř hledá čas na pravidelný pohyb. Právě ten vám ale zajistí příval nové energie a výsledky, které vám dodají sebevědomí. Nemáte-li zdravotní problémy, je pro vás vhodný jakýkoliv sport, kde protáhnete a posílíte tělo. Najměte si osobního trenéra, vydejte se na skupinové lekce (zumby, aerobiku, bodystylingu, či na pomalejší styly, jako je pilates, zdravá záda či jóga), skvělý je běh, jízda na kole nebo plavání.

„Pokud sedíte celé dny v kanceláři, potřebujete kombinaci běhu, aktivní chůze či nějaké aerobní aktivity a pořádně protáhnout tělo třeba jógou nebo pilates. Pokud ale celý den běháte za dětmi, potřebujete si vyčistit hlavu a protáhnout permanentně natažená lýtka a ztuhlá bolavá záda,“ doporučuje lektorka.

Když je vám 40: Znáte samy sebe, a třeba bojujete s bolestí zad

Děti jsou větší, máte víc času na sebe, víte, jaký druh sportu vám dělá dobře. Zároveň se často objevují první bolesti zad – zpravidla proto, že nefungují hluboké stabilizační svaly páteře, pánevní dno není v ideální kondici či máme tělo přetížené k jedné straně. Zaměřte se na cvičení, které pracuje s hlubokými svaly a pánevním dnem – Zdravá záda, DNS metoda či korekce diastázy – rozestupu břišní stěny. Mnohé ženy začíná trápit hormonální nerovnováha a ní spojené výkyvy nálad v rámci menstruačního cyklu. „Tady doporučuji hormonální jógovou terapii – soubor jednoduchých cviků, který řeší tuto nerovnováhu. Pokud vás bolí záda a občas se probudíte s pořádně ztuhlou krční páteří či bedry, vyvarujte se zumby, aerobiku či běhu – tedy otřesů. Ideálním pohybem jsou pomalejší styly cvičení, jako je jóga, pilates, zdravotní lekce, dlouhé svižné procházky, jízda na kole a plavání. Krásně si při nich protáhnete i zpevníte celé tělo a jako bonus se dostaví celkové zklidnění,“ vysvětluje Lucie Rychetská.

Těla bez bolesti dosáhnete vhodným cvičením v každém věku.Zdroj: Škola fitness profesionálů FISAF.cz

Když je vám 50: Přichází čas zúčtování

Tělo vám vrací vše, co jste do něj investovaly – co jste ho naučily, jak jste o sebe pečovaly, jak se znáte, jaké jsou vaše pohybové návyky. Ubývá svalová hmota, ozývají se bolesti kloubů a hormonální změny. To vše se ale dá eliminovat vhodným a zdravým pohybem. „Vybírejte sporty, které odpovídají vaší kondici. Pokud s pohybem začínáte, zvolte aktivní chůzi, popřípadě střídejte tempo, pokud chcete spalovat tuky. Se správným postavením těla a jeho funkčností se seznámíte na lekcích body&mind, tedy na józe, rehabilitačním pilates, na uvolňujících lekcích zdravých zad či při různých formách zdravotního cvičení. A dopřejte si plavání, je to jiný pohyb, který vám ukáže nové obzory. A poté se můžete odměnit pobytem v sauně, páře či vířivce… Pokud máte chuť vyzkoušet či přidat něco nového, pořiďte si kolečkové brusle a skvělý je také tanec – co vyzkoušet břišní tance nebo třeba salsu? V tomto věku vám dodají potřebné sebevědomí i dobrý pocit ze své ženskosti,“ radí zkušená lektorka.

Když je vám 60: Chcete být aktivní a zdravé

Stárnutí se posouvá, a vy můžete být stále aktivní. Chcete být zdravější, pohyblivější, a tím pádem co nejdéle soběstačná. Nepotřebujete už spalovat tuky, ale posílit kardiovaskulární systém, zpevnit tělo, získat větší pohyblivost a ohebnost. „Pokud se necítíte na skupinové lekce, každý den ujděte svižnou chůzí 10 000 kroků. Pořiďte si hole pro nordic walking, které dodají pohybu větší dynamiku a jsou spolehlivou oporou. Při výběru skupinových lekcí se zaměřte na zkušenosti a vzdělání instruktora. Cvičení v tomto věku by mělo probíhat v mírnějším tempu a podstatou lekce by měly být protahovací cviky. Vybírat si dnes můžete z lekcí pro seniory, které jsou poklidnější, ale výjimkou není ani kruhový trénink a zapojení míčových her. Výborná je jóga i plavání. Cvičit v tomto věku je důležité – pokud posílíme a zpevníme svalový aparát, často ustane i nepříjemná bolest kloubů,“ uzavírá Lucie Rychetská.

Lucie Rychetská je zkušená instruktorka jógy, pilates a zdravotních forem cvičení. Ve svém yoga & pilates studiu Fit s Luckou učí zájemce, jak se zbavit bolestí a mít pružné a zdravé tělo. Je lektorkou Školy fitness profesionálů FISAF.cz, která má více než 20letou praxi, spolupracuje s největšími kapacitami ve svém oboru a jako první v ČR jí byla udělena akreditace mezinárodní společnosti Europe Active, což je nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě. Aktuálně se můžete (živě i online) zúčastnit kurzů, které pro Školu fitness profesionálů FISAF.cz Lucie Rychetská vede – Tělo bez bolesti, Pilates proti bolesti zad, Zdravotní jóga a další. Pokud vás láká profesionální dráha, Lucie vás provede rekvalifikačním kurzem Instruktor jógy. Více informací najde na www.fisaf.cz