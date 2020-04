První jarní vitamíny z přírody. Nač běhat pro předražené vitamíny do lékáren, když nám je poskytuje jarní příroda. Stačí se jen podívat kolem sebe.

Mladé kopřivy | Foto: Vladimíra Šajtarová

Třeba mladé kopřivy do nádivky, na čaj, nebo jako náhrada špenátu. Zázračný medvědí česnek, vhodný do polévek, na pesto i do pomazánek. Nať mladé svěží cibulky do pomazánek či jen tak na chleba.