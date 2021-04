Můj milý deníčku. Musím se podělit o včerejší zážitek z plesu - neplesu. Je to folklórní ples, kde se střídá asi pět kapel ve třech místnostech. Vše probíhalo fajn, já pila pouze jeden druh alkoholu a tím jsem se dnes vyhla bolestem hlavy a blinkání. I tak si myslím, že v 17 hodin, kdy jsem jela autem, bych ještě nadýchala… To je tak, když potkáte známé a jejich známé (musíte rundu otočit, že jo?), bývalé žáky z gymplu a jejich bývalé či současné lásky, či úplně cizí lidi.

Proč chodí Janička na ples? Protože je tam tombola. Pravda, hned ze začátku mě trochu zmátl list papíru A4, kde byly vypsány ceny a k tomu, že jsou tři druhy losů. 1. Ty, které vyhrávají. 2. Ty, které nevyhrávají. 3. Ty, které jsou slosovatelné. Nu což, řekla jsem, si. Uvidíme, co z toho vzejde.

Za chvíli již mezi námi chodily děti školou povinné a prodávaly losy. Každý los!!! byl sešulaný v malé ruličce a zadělaný kouskem brčka. Toho bordelu co z toho bylo! Tož jsem nakoupila, stejně jako moji rodičové a stovka jiných lidí. Z cca 60 lístků (mých bylo 20, zbytek rodičů) nám zůstalo 5, kde bylo napsáno slosovatelný a u toho bylo nějaké číslo. Bla bla bla, teď přeskočím až na slosování. Do mikrofonu řekl čulibrk, že kdo má výherní, ať se ihned dostaví dopředu. Najednou tam bylo 35 lidí, kteří se domáhali svoji výhry. Na ty, co měli jako já, lístek slosovatelný, došlo za malou chvíli.

Nyní vám napíšu výhry. LED televizor, odšťavňovač, domácí vinotéka, dřevěná plastika a vinný koš. A teď přichází překvapení… Co vyhrála Janička??? ANO! Dřevěnou plastiku.

Myslela jsem, že mě omyjou. Přála jsem si cokoli jiného! Nevyšlo. Jo a k tomu jsem dostala asi 150 mezizubních kartáčků. Ne, že by to bylo škaredé. Vyřezaný pařez ve tvaru houslí, které mi dosahovaly nad kolena. Ale fakt bych raději doma našla místo na tu telku. A protože si vážím ručně vyřezávaných věcí, rozhodla jsem se, že ji tam úmyslně nezapomenu a vezmu ji domů… To mi ještě rodičové ve 23.00 domlouvali, že si pak mám vzít taxíka. Jasně, že vezmu. To jsem jim řekla, aby byli klidní.

Prdlačky jsem si vzala. V 1.50 jsem se rozhodla, že tedy půjdu domů. Sama. S promilemi a houslemi. Po 200 metrech jsem zjistila, že pařez se pronese. Začalo mi být horko. Hodila jsem je tedy na rameno, které jsem s druhým za tu 30ti minutovou cestu prostřídala aspoň 20krát. I s moji malou kabelkou, kde vejde i kocour. Housle byly stále těžší a těžší…

Byla jsem hrdá a statečně jsem tuto ruční práci donesla až domů. Janička spinkala až do rána. Přeskočím. K večeru jsem se stavila za rodiči, že na plese vyhráli a předala jim nehrající hudební nástroj. Jo a ze srandy jsem to zvážila. Výhra vážila celých 7 kg. Nejsem já dobrá???

Janina Ptaková