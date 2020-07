Třinecká nemocnice rozšiřuje provoz odběrového místa

Nemocnice Třinec mimořádně rozšiřuje provozní dobu odběrového místa. Tento týden jsme tady pro Vás od pondělí až do neděle, a to vždy od 8 do 16 hodin.

Odběrové místo v Třinci. | Foto: Nemocnice Třinec