Vnitřní sportoviště dál bojují o život i za rovnost v podnikání. Představitelé České komory fitness budou v pondělí ráno jednat s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem o kompenzacích. Zároveň se zvedla obrovská vlna podpory široké veřejnosti. Lidé fitness sektor od pátku do neděle podpoří v kampani Klik za FAIR PLAY tím, že se zaregistrují a udělají doma či v otevřených obchodních částech provozoven jeden až sto kliků. Cílem je jich za víkend nasbírat co nejvíce jako apel vládě pro rovný přístup nejen v otázce restrikcí, ale i kompenzací.

Prázdné fitko. Ilustrační foto | Foto: www.3Dfitness.cz

“Nenásilnou formou a symbolickým cvikem chceme ukázat, že fitness sektor má obrovskou podporu veřejnosti, která zastává názor, že právě pohyb je cestou ke zdraví a lepší imunitě, a podle toho by se k tomuto sektoru mělo přistupovat. To, co se děje, je totiž naprostým opakem a jeho likvidací. Pokud jsme naprosto vyřazeni z provozu, potřebujeme mít odpovídající kompenzace. Ty současné jsou neefektivní,” poukazuje prezidentka České komory fitness Jana Havrdová na nerovnost mezi podnikatelskými subjekty, co se týká restrikcí a kompenzací.