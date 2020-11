#UKAŽKOULE! vyzývají hendikepovaní hráči boccii z Havířova

Získat finanční prostředky na to, aby tito vozíčkáři mohli bocciu vůbec hrát. Přitáhnout více pozornosti k tomuto netradičnímu sportu – boccie [boče]. A upozornit na fakt, že sportovat a být úspěšní mohou i lidé s nejtěžšími formami postižení. To jsou hlavní cíle právě startující kampaně #UKAŽKOULE! Dobročinná výzva oficiálně začala v neděli 18. října a poběží do poloviny listopadu.

Ilustrační foto | Foto: Redakce