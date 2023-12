V Českém Těšíně se sešli pracovníci s mládeží ze 14 zemí

Interdiac spolu se Slezskou diakonii pořádal konferenci, kde se sešli jeho partneři 6. a 7. prosince v Českém Těšíně, aby společně oslavili více než roční vzájemnou cestu učení. O akci nám poreferoval čtenář Miroslav Sedláček, děkujeme.

Účastníci projektu Make Change Yourselves: Turning Challenges to Your Advantage! (MACY) se počátkem prosince sešli v Českém Těšíně. | Foto: M Sedláček

Projekt nesl název "Make Change Yourselves: Turning Challenges to Your Advantage!' (MACY) a byl podpořen z programu Evropské unie Erasmus+. Zapojilo se do něj šest partnerů z různých zemí střední a východní Evropy a také partneři z Finska a Itálie. Celkem se sešlo více než 50 pozvaných účastníků ze 14 zemí, aby se seznámili s úspěchy v projektu přímo díky vystoupení účastníků programu. Mezi účastníky byli pracovníci s mládeží, mladí lidé a vedoucí diakonické práce. Bylo velmi zajímavé a přínosné sledovat diskuzi napříč různými zeměmi a generacemi jak se vnímají například výzvy budoucnosti jako je umělá inteligence, práce s informacemi apod. Tato závěrečná akce programu MACY zhodnotila a oslavila tuto cestu učení. Program workshopů poskytl mladým lidem prostor pro vyjádření jejich poznatků a názorů. Konzultace rovněž zahájila proces multiplikace učení prostřednictvím jeho sdílení s pracovníky s mládeží a sociálními pracovníky a mládežnickými organizacemi z jiných zemí a vypracování konkrétních plánů multiplikace vztahujících se ke konkrétním kontextům - tedy z pohledů nejen České republiky, ale také například Arménie, Běloruska, Ukrajiny, atd. Vzdělávací program vyzval pracovníky s mládeží ke společnému učení se od sebe navzájem a od mladých lidí, aby společně s nimi prozkoumali nové myšlenky posilující přítomnosti. Cílem bylo podpořit mladé lidi v rozvoji jejich vlastního "hlasu a působení", aby tak podpořili změnu ve svém kontextu a ve svém životě. Cesta učení trvala více než rok a vytvořila mnoho příležitostí k reflexi, poznávání a testování nového přístupu a nových metod v každodenní praxi směrem k potvrzení transformační změny "zdola". Setkání skončilo nápady na rozvoj vize inkluzivní, transformativní práce s mládeží a učení se a vypracováním návrhů pro budoucí práci organizace interdiac s jejími partnery v této oblasti. Detailní informace o projektu najdete na webu www.interdiac.eu/macy. Miroslav Sedláček