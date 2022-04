A pokud jde o samotnou gastronomii, ta španělská nabídla vskutku tradiční elementy. Nesměla chybět paella s kuřecím masem a mořskými plody, tortilla, olivy, ančovičky, chorizo a další lahůdky ve stylu “tapas”. Přes den byla k dispozici sangria, k večeru pak i portské víno. Není třeba dodávat, že nechyběla ani španělská hudba. Zajímavé bylo i povídání s jednou z pracovnic centra, která ve Španělsku více než dvacet let žila.

Pro maďarský týden pak kuchaři připravili celodenní menu, které obsahovalo i ochutnávku tradičních klobásek a dalších pochutin. Nechybělo ani tokajské víno. A protože Maďaři jsou temperamentní národ, zazněla chytlavá melodie čardáše.

Do aktivit se zapojují i samotní klienti. „Kromě toho, že si skrze gastronomii přiblížíme danou zemi, si klienti také vyzkouší samotné vaření některých specialit. Během španělského týdne nám například pomohli připravit tortillu,” dodává Silvie Ulbrichová.

Cestování do jiných zemí v rámci gurmánských týdnů je jednou z příležitostí, které pomáhají klienty udržet aktivní a umožňují jim prožít zajímavé a zábavné dny. Do SeniorCenter také často přijíždějí různé osobnosti třeba v rámci pravidelné akce Křeslo pro hosta. Klienti si mohou také pozvat do domova své blízké a prožít s nimi večeři při svíčkách v atmosféře luxusní restaurace.

