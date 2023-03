Puntici, jak si říkají, představili také drátěný program, ručně malované svíčky, kované růže, vyšívané obrazy, šité andílky nebo čalounění na ratanových křeslech.

Atmosféra na vernisáži, která proběhla v pátek 3. března, byla skvělá, překvapením byl plný sál návštěvníků a o příjemnou atmosféru se postarali malí zpěváci ze sboru Sluníčko ze Základní školy Karla Dvořáčka z Orlové.

Po písničce Dělání dělání…. sdělila vedoucí Marcela Šafránková dětem, že by to měla být hymna Puntiku a všichni se dověděli, že si to děti speciálně pro tuto akci zařadily do svého repertoáru. Na oplátku děti dostaly krásná miniaturní háčkovaná zvířátka, která jim udělala radost.

Návštěvníci se zajímali o práci děvčat s různými handicapy. Marcelka s Parkinsonem jim ukázala, že dovede vyšívat korálkovou výšivku, Zdenka a Lenka přijely na svých vozíčcích a předvedly unikátní vyšívané obrazy, vozíčkář Dušan ukázal kované růže, Katka se pochlubila drátěnými anděly. A kabelky, ty jsou mnohdy kolektivním dílem. Karla udělá výšivku stuhou, Margitka se specializuje na tenké proužky, Šarlota zase ušije růže z miniaturních dílů rifloviny, Daniela aplikuje domečky, rozkvetlá louka namalovaná na riflovinu Lenkou se určitě bude vyjímat v kouzelné „gondole“, kterou dotvoří Jana. Sylva je expertkou na „klopovky“, Markéta vykouzlí na tašku aplikovanou lišku. Jana se specializuje na dokončení tašek podšívkou. Batohy se daří Olze a Monice, další Jana šije riflové vaky. Pomáhají Kristýnka, Eva, Katka. Háčkované hračky jsou výrobky Jany a Renaty.

Našli se dokonce zájemci o koupi kabelek a batohů. Pořadatelé by pak rádi podobné výstavy uskutečnili i na jiných místech.

Celá výstava je pod záštitou Města Orlové a v rámci projektu Jedeme dál! který je financován z „Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“.

Marcela Šafránková, vedoucí Puntiku