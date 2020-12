Do sázení stromů se zapojili i členové dětského parlamentu, což je podle radních dobrý signál, že mladá generace neusiluje o lepší životní prostředí jen na demonstracích nebo Facebooku, ale dokáže přiložit ruku k dílu.

„Myslím, že dát šanci a příležitost mladým se vyplácí. Náš Dětský parlament, který funguje v rámci Domu dětí a mládeže, je dobrým příkladem, že to funguje,“ řekl starosta Orlové Miroslav Chlubna.

"Vůbec jsme neváhali, když jsme se o této možnosti dozvěděli. Jsme rádi, že jsme mohli Orlové pomoct k tomu, aby byla ještě zelenější," řekla předsedkyně Dětského parlamentu Orlová Agáta Meslová. Jako první se lopaty chytil Alex Koleček, který při sázení javorů odvedl asi největší kus práce. „Zjistil jsem, že sadit stromy není nic jednoduchého. To zakopávání děr je docela záběr na bedra a to kůlování je taky hodně náročné, taková venkovní posilovna. Ale mám z toho dobrý pocit," svěřil se Alex.

DUBOVÉ STROMOŘADÍ BUDE LEMOVAT CESTU ZA SPORTEM

Kromě javorové aleje vysadili v Orlové i šestici krásných dubů, která bude v budoucnu chránit obytné domy od příjezdové komunikace ve směru ke sportovnímu areálu Na Stuchlíkovci. Město ve spolupráci s občany „vysadilo“ stromořadí na pozemcích uprostřed sídliště v místě, kde v minulosti stála budova s hokejovými šatnami. Místo je to poměrně frekventované, většinou tudy procházejí návštěvníci na sportovní kurty, fotbalové hřiště, zimní stadion či do hotelu.

„Chtěli jsme do výsadby zapojit i veřejnost. Byla jsem mile překvapená, kolik lidí o to projevilo zájem. Bohužel, když jsme akci v předstihu plánovali, netušili jsme, že nás koronavirus uzavře do našich domovů a někteří zájemci o výsadbu svého stromu se pro nemoc museli omluvit. Věřím, že se nám podobnou akci podaří zopakovat třeba na jaře, kdy už nám snad Covid-19 nebude komplikovat život,“ podotkla místostarostka Naděžda Kubalová, která si taktéž jeden strom vysadila.

Mezi prvními zájemci o výsadbu stromů byl i jednatřicetiletý Martin Janota. „Bydlím nedaleko, takže se s rodinou budeme o ten strom starat,“ vysvětlil. A co ho k výsadbě stromu přivedlo? „To je přece jednoduché, každý správný chlap by měl vysadit strom, postavit dům a zplodit syna. Syna už mám a strom právě vysadím,“ argumentoval se smíchem. Při výsadbě mu malý Gabriel s chutí asistoval.

Roman Owczarczy je zase přesvědčen o tom, že Orlová je sice nádherně zelená, ale stromů není nikdy dost. „A co navíc, musíme myslet i na budoucí generace,“ zdůraznil.

Stromy pro výsadbu zajistila zahradnická firma TALPA se sídlem v Orlové. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ částkou 32 976 Kč, dalších zhruba pět tisíc uhradilo město.

Javory, duby a mnohé další stromy zapouštějí kořeny v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už devět let. „V letošním roce byl schválen zatím historicky nejvyšší objem financí na výsadbu zeleně. Na zkrášlení české krajiny vynaloží nadace osm miliónů korun. Doposud bylo podpořeno už 550 projektů za bezmála 60 miliónů korun. Těší nás, že můžeme vycházet vstříc aktivitám obcí a měst a zároveň přispívat ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V Moravskoslezském kraji letos Nadace ČEZ podpořila sázení stromů také v Ostravě – Nové Vsi, Mostech u Jablunkova, Hlučíně, Štěpánkovicích Janovicích, Příboře a Žabni.

Vladislav Sobol