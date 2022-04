Po dvouleté odmlce, kterou zapříčinila pandemie, soutěžily sbory ve všech kategoriích, jež stanovují propozice tohoto hudebního klání. V tento den zpívalo celkem jedenáct pěveckých těles. Všechny sbory do Orlové přivezly celkem 375 zpěváčků z různých měst našeho kraje. Věkové rozmezí soutěžících se pohybovalo od šesti do patnácti let.