Byla jsem ráda, že jsem se rozhodla spolu se synem navštívit Vánoční koncert v kostele sv.Anny. Bylo zcela plno, vstupné dobrovolné a program plný zajímavých vystoupení zpěvu, hudby…

Koncertem provázel p. Rastislav Širila. Velmi dobrá volba. Hned úvodní skladba Adeste Fideles nás velmi potěšila.

Mnozí si jí pamatujeme z filmu Sám doma. Doplněno trubkou p. Jiřího Soukupa a hrou na varhany p. Anežky Matouškové byla doslova fascinujícím zážitkem. T V programu zazněly také písně smíšeného pěveckého sboru Cantabo Orlová se sbormistryní p. Markétou Kubicovou. Zpěv Karolíny Plavné nás všechny potěšil na duši. I její doprovod byl skvostný.

Těšili jsme se také na vystoupení domácího pěveckého sboru Canticorum se sbormistrem Vítězslavem Soukupem.Nádherná skladba You raise me up se mně osobně líbila úplně nejvíce. P.Širila i housle Adély Pilarikové nás zcela svátečně naladili. Jedním slovem paráda…

Zkrátka všichni účinkující podali krásný výkon a potěšili naše mnohdy unanená a ztrápená srdce… Díky i p. Martinu Čápovi- klavír, p.Anně Kolářové- flétna, p. Regině Bednaríkové, dále p. Kateřině Cedzové ,p. Andreji Lehotskému a všem, kteří si našli čas, aby s námi pobyli a předali nám kus vánoční pohody a lásky, o kterou jsou schopni a ochotni se podělit. Děkujeme za dárečky od členek Canticora, vlastnoručně vyrobených, společná koleda Narodil se Kristus pán mi zněla v uších ještě před spaním. A nejen v uších… Přeji krásný a poklidný vánoční čas a do roku 2020 pak hodně zdraví, lásky, krásných setkání.

Jarka Bernatíková