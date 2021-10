Rezervace a vstupenky na recepci hotelu Pod Zeleným dubem, tel. 555 506 606. Vstupné 200 korun, vstupenky nejsou na místa.

Ve Starém Bohumíně zahraje Laco Déczi a Celula New York.Zdroj: archiv hotelu Pod Zeleným dubem

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech amerických, kde žije a je frontmanem kapely Celula New York.

Od roku 1990 Laco pravidelně dvakrát do roka jezdí tour po České republice a Slovensku. Dohromady má na kontě již přes dvacet alb a video nosičů.