Krátký článek o činnosti dobrovolných hasičů z Horního Žukova a jejich spolupráci s polskými hasiči z obce Olza nám poslala Lucie Dal. Můžete se podívat také na video z oslav svátku sv. Floriana a kolonu krásných hasičských vozidel.

Přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičů. | Foto: se souhlasem Lucie Dal

Je to již 12 let, co náš sbor dobrovolných hasičů v Horním Žukově začal spolupracovat s jednotkou dobrovolných hasičů z Polska v obci Olza, oficiálně pak OSP Olza (Ochotnicza Straż Pożarna Olza). Nachází se 5km za hraničním přechodem Bohumín – Chałupki. Stále udržujeme komunikaci mezi svými sbory a zveme se na různé akce, od smažení vaječiny, soutěže v požárním sportu, kulturní akce, výročí apod. Průměrně se scházíme 4x do roka a to 2x v každém ze sboru.