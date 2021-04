Soutoky se nacházejí v v katastrech obcí či měst nebo alespoň v okresech a je možné se u nich vyfotit i se sokolskými artefakty. Pod událost na facebooku můžete přidávat své fotografie. Pokud nemáte facebook, zašlete je mailem na jzahradnikova@sokol.eu.

Odra a Olše

Po cyklotrase, která vede z Bohumína až do polského Bukovce, lze dojet až k soutoku řek Odry a Olše. Meandry zde nabízejí jedinečný pohled na divokou řeku a kousek od nich se nachází i tematická naučná stezka. Soutoku Odry s Olší je zasvěcena i fontána autora Václava Fridricha v Bohumíně. Má symboliku, že když se u ní pár políbí, přetrvá jejich láska navždy.

Zdroj: Jiří Baran

Sokolská výzva

Vydjte se ke "svému" soutoku a pořiďte nějaké zajímavé fotografie. Nejlepší bude fotka účastníků akce u soutoku ideálně se sokolskou symbolikou. A když přidáte také fotku nějaké zajímavosti v okolí, bude to jen k dobru. Může to být například most, nebo zajímavá socha, brod nebo přívoz.