Tyto návštěvy nám zajišťuje Canisterapie Bohumín v čele s paní Pavlou Dejovou pravidelnými návštěvami 3x do měsíce.

Canisterapie a felinoterapie jsou jedny z terapií, kde se využívá pozitivního působení psa a kočky na zdraví člověka. Na základě zkušeností spatřujeme významný přínos terapií u seniorů s demencí ve fyzickém kontaktu se zvířetem a psychické podpoře ze strany zvířete, senior je zvířetem motivován k činnosti, komunikaci.

Již jsme si zvykli na to, že p. Dejová cvičí na kontakt s člověkem rovněž zakrslé kozičky a králíky, ale její poslední návštěva u nás se dá nazvat „farmaterapií“, protože k nám zavítala i s malými housátky. A to jste měli slyšet to „štěbetání housátek“ na patře!

Uživatelé byli úplně nadšení a jedna seniorka dokonce začala mluvit, a to u ní není vůbec běžné. Uživatelé vzpomínali, že i oni chovali husy, kachny, kozy, prostě reminiscenční terapie v přímém přenosu. A musím dodat, že i pro nás zaměstnance to bylo dopoledne plné vzpomínek a zastavení se. Pavli, moc děkujeme a těšíme se na další setkání!

Mgr. Bc. Gabriela Kunčická, vedoucí útvaru sociální a přímé péče střediska Helios

