Na vlakovém nádraží je čilý ruch. I když bydlím jen kousek od něj, měla jsem z počátku problém, orientovat při cestě k autobusům. Musí se procházet nově vybudovaným chodníkem. Je označen šipkami a nápisy. Horší je to s návštěvníky města, ti někdy tápou a hledají.

Dnes za mnou spěchal nějaký pán, tak jsem raději přidala do kroku. Nakonec mně dostihl a poprosil o info, jak se dostat k pokladnám. Nějaká dobrá duše jej navigovala ke žlutým unimobuňkám. V nich ovšem bydlí brigádníci ze stavby. Další paní hledala zastávku do Orlové a tak to jde denně.

Vnučka Sárinka, ač bydlí v centru, už také umí poradit, jak ke vláčkám pro jízdenky. Až bude proměna dokonána, bude to o něčem jiném. Protože náš vlakáč si koledoval o proměnu již mnoho let. Tak se konečně dočkáme. Snad brzo.

Autor: Jarka Bernatíková