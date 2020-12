Výroční sezóna Pěveckého souboru Slezan

V roce 1945 vznikl v poválečném Českém Těšíně smíšený pěvecký soubor Slezan a to při Slezské matici osvěty lidové. Už tehdy vznikal na tradici prvorepublikového pěveckého sboru „Před Těšínem“. Tento smíšený pěvecký sbor se nezapomenutelně zapsal do tehdejšího života a je jeho součástí dodnes, neuvěřitelných 75 let.

Pěvecký soubor Slezan zažívá výroční sezónu za karanténních opatření. | Foto: Petr Zakrzewski