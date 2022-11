XIX. Sportovně-společenské hry Klubů důchodců Havířova nadchly zúčastněné

"Tak jsme se dočkali," to byla slova většiny účastníků už tradičních her v Domově seniorů Luna v Havířově-Šumbarku. Prvního listopadu se zde po dvouletém covidovém půstu setkalo 12 čtyřčlenných družstev KD Havířova a 2 čtyřčlenná družstva DS Luna. Že to účastníci berou vážně svědčila barevná trička, kterými se mohly pochlubit reprezentace KD-DPS.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

XIX. Sportovně-společenské hry Klubů důchodců Havířova nadchly zúčastněné. | Foto: Vilém Uher

Gen. Svobody, Železničářů a INNA. Také oba zástupci DS Luna nastoupili jako "červení" a "zelení". Pestrost barev účastníků navíc zajišťovaly různobarevné "kšilty", kterými byli všichni vybaveni. Soutěžní disciplíny byly "šité na míru" nám důchodcům a odehrávaly se jak na poli sportovním (ruské kuželky, šipky, hod na cíl), tak vědomostním (poznávání měst a historických památek, puzzle). Hry se konaly v přátelské a kamarádské atmosféře. Poznali jsme, že také celý DS Luna nás přijal velmi vlídně, a to jak sociální pracovnice, které asistovaly u soutěží až po samotné obyvatele DS, kteří nás pozorně sledovali při přesunech mezi jednotlivými soutěžemi a přitom nám i fandili. Zažili jsme zde hezké a krásně prosluněné odpoledne plné zábavy a her… Ptáte se: "Kdo tedy zvítězil?" Zvítězili všichni, kteří se XIX. Sportovně- společenských her KD na Luně zúčastnili! Děti z MŠ Slovenská si užily se svými rodiči podzimní úklid školní zahrady Přesto, jen pro pořádek uvedu stav na špici soutěže: 1. místo KD Dolu Barbora 2. místo KD DPS Gen. Svobody 3. místo ZOO KD Dolu Dukla Závěrem chci jménem účastníků her poděkovat Magistrátu města Havířova za ceny a občerstvení pro soutěžící a vedení DS Luna za poskytnutí volnočasové zóny pro hry a úspěšnou organizaci celé akce. Zvláštní poděkování patří také hlavním organizátorům: Sociální odbor MMHa - Lepíkové Slávce a Bc. Kubíčkové Anně a aktivizační pracovnici DS Luna Mgr. Ing. Gerátové Barboře, které nesly hlavní tíhu těchto her a zasloužily se nesporně o jejich úspěch. Ing. Vilém her, předseda Klubu učitelů seniorů Havířova FOTO: Větší krásu jste neviděli. Západ slunce a mlžná atmosféra na Pustevnách Psí osudy: Seznamte se s Bastym, který se dokáže poprat snad se vším