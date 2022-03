Žáci ze Zelené v Havířově-Životicích darovali srdce záchranářům z Beskyd

ZŠ Zelená se po třech letech zapojila do projektu „Srdce s láskou darované“, což je akce pod záštitou Poslanecké sněmovny České republiky. Cílem je společným výrobkem potěšit někoho, kdo to nemá jednoduché a za svou činnost si to jednoduše zaslouží.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Zelená se tento rok rozhodli obdarovat Horskou službu ČR, konkrétně její část sídlící v Moravskoslezských Beskydech. | Foto: se souhlasem Tomáše Chudého