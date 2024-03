Příspěvěk o zajímavém projektu určený mladým lidem z dětských domovů nám zaslala Lucie Sekaninová, děkujeme.

Začni správně - setkání, která formují životy mladých lidí z dětských domovů. | Foto: Lucie Sekaninová

Na počátku projektu Začni správně byla myšlenka toho, jak co nejlépe podpořit nelehkých start dospívajících lidí z dětských domovů. Jednou ze součástí tohoto komplexního integračního programu se proto stala skupinová setkání. Jedná se o neformální a zážitkové vzdělávání podpořené osobními příklady lidí, kteří mají obdobnou zkušenost za sebou. Tyto workshopy jsou příležitostí se něco naučit a osvojit si nové dovednosti, ale také pochopit jejich využití a skutečný dopad na konkrétních příkladech ze života hosta.

Princip je jednoduchý: zážitkem se naučené věci doslova dostanou pod kůži a zároveň se budují důležité a pevné vztahy k sobě, mezi dospívajícími navzájem, ale také mezi dospívajícími a mentory či organizátory setkání, které pak mohou hrát rozhodující roli v okamžiku odchodu z dětského domova. Spousta mladých lidí se v tu chvíli potýká s pocitem, že jsou na vše sami a nemají potřebnou podporu. A právě to je jedním z důležitých cílů projektu - nejen naučit se řešit různé situace, ale také pochopit, že každý má v projektu někoho, na koho se může obrátit s žádosti o pomoc, radu nebo vnitřní podporu.

Začni správně - setkání, která formují životy mladých lidí z dětských domovů.Zdroj: Lucie Sekaninová

Jakmile dospívající vkročí do dveří, dostávají se do naprosto bezpečného a přátelského prostředí, kde mohou sdílet své starosti, očekávání a přání, aniž by je za to kdokoliv soudil či jim dával nevyžádané rady. Lidé jsou tu připraveni poskytnout jim potřebnou podporu a pomoc, pokud si o ni řeknou. Každé setkání je navrženo tak, aby účastníkům nabídlo různá témata, praktické úkoly, interaktivní vedení a individuální tempo, díky čemuž mohou získat nejen nové dovednosti a zkušenosti, ale také prostor na chyby. To vše jim usnadní přechod z dětského domova do samostatného života a otevře nové možnosti k životu venku i uvnitř jejich světa.

Podobné setkání proběhlo 24. února 2024 v prostorách hotelu Imperial Ostrava, který dlouhodobě podporuje projekt Začni správně. Dopoledním hostem na tomto setkání byla lektorka Martina Baierová, která představila svět myšlenkových map jako nástroje pro osobní třídění myšlenek, plánování či řešení problémů. Odpolední část se pak nesla se spoluorganizátorem pravidelných setkání Jaroslavem Juhou v duchu praktického využití myšlenkových map a jejich částí směrem k životním cílům, jejich nalezení, pochopení a rozpoznání nebezpečí na cestě k jejich naplnění. Cílem dne bylo nalézt nové možnosti, jak zmapovat svůj vnitřní svět a převést jej do konkrétních životních kroků a cílů v souladu s osobními preferencemi. Tohle téma by se neobešlo bez společné diskuse: jak čelit výzvám, když se nám cesty k cílům zdají být zavřené.

Začni správně - setkání, která formují životy mladých lidí z dětských domovů.Zdroj: Lucie Sekaninová

O úspěchu projektu a každého setkání jasně hovoří i reakce účastníků. Eliška V. ve své zpětné vazbě zdůraznila, že získala rady, které se jí jednou budou hodit do života. Marek G. ocenil "věcné zkušenosti od lidí," Adam CH. považuje akci za "hodně velké poučení ohledně byznysu" a co Matěj K.? Ten byl nadšený z plánování myšlenkových map.

Nejen Ostravská setkání projektu Začni správně tak ukazují, že dokonce i jediný den plný učení a sdílení může mít dlouhodobý dopad na osobní i profesionální životy účastníků.

Další setkání proběhne 23. 3. 2024 opět v hotelu Imperial Ostrava od 10 hodin na téma Osobnost v rozkvětu. Pokud by vás toto nebo některé další setkání zajímalo, napište na office@yourchance.cz nebo nás kontaktujte přes facebook či Instagram.

Lucie Sekaninová