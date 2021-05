Přece nebudete sedět doma, když je co objevovat i na těch nejprochozenějších místech. A konečně je možné vydat se do blanenského muzea, třeba na vzdálenější výlet. Děkujeme Marcele Unčovské za pěkné fotky jara v Blansku.

Procházka kvetoucím jarním centrem Blanska. | Foto: Marcela Unčovská

K vycházce přímo zve například okolí blanenského zámku. Můžete se přitom se těšit z barevných záhonů i naplno kvetoucích stromů. A opět můžete do zámku i vejít a podívat se, co nového v blanenském muzeu. "Od úterý 11. května můžete po dlouhé pauze nahlédnout na zámecké nádvoří, do expozice Cesta do pravěku Blanenska a na výstavu Šachové příběhy. Otevřena bude také sklepní expozice Objevitelů Moravského krasu a bude to jedna z posledních příležitostí ji navštívit, než se přemění na novou expozici Obrazy z Moravského Švýcarska. Těšíme se od úterý do neděle od deseti hodin ráno do pěti odpoledne," uvedla ředitelka muzea Pavlína Komínková.