Základní a mateřská škola Zelená z Havířova-Životic se i nadále mohou pyšnit titulem Ekoškola a Ekoškolka. Poreferoval nám o tom čtenář Tomáš Chudý, učitel ZŠ Zelená.

Ekotitul pro ZŠ Zelená ze Senátu ČR. | Foto: Tomáš Chudý

Poprvé tento mezinárodní titul, který v České republice zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA, získali v Životicích už v roce 2011, nyní tak došlo již k 5. obhájení tohoto statusu, který není snadné získat a už vůbec není jednoduché jej obhájit.

Ekotitul pro ZŠ Zelená ze Senátu ČR.Zdroj: Tomáš Chudý

Od poslední obhajoby v roce 2021 došlo na Zelené k mnoha změnám, místní Ekotým nyní funguje díky skvělé práci Lucie Šumpichové. Společně se povedlo nejen realizovat spousty nových projektů s ekologickým zaměřením, ale také provést renovaci školní zahrady s vytvořením nového jezírka a spoustou okrasných rostlin.

Tím ale práce rozhodně nekončí, vždy je co vylepšovat a na Zelené se už plánují další a další projekty s environmentální tematikou. O „Ekotým“ je ve škole čím dál větší zájem, žáci projevují zájem o planetu a chtějí se k ní chovat šetrně. V takovém prostředí se pak pracuje úplně samo. Odměnou skvělé práce a motivací do dalších let je pro žáky slavnostní předávání titulu v Senátu ČR, které se uskutečnilo 13. června.

Tomáš Chudý, učitel ZŠ Zelená Havířov