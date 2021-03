Den otevřených dveří ani oblíbenou „Školu nanečisto“ nemůže uspořádat ani Základní škola na tř. Dr. E. Beneše v Novém Bohumíně. Svou pozornost proto soustředí na web www.zsbenesovka.cz, Facebook a Instagram. Připravila sérii prezentací a upoutávek, kterými školu představí, ukáže zázemí i vybavení a upozorní na výjimečnosti.

„Vzhledem k momentální situaci, kdy nejsme schopni se setkat s dětmi ve škole osobně a zákonným zástupcům při této příležitosti předat potřebné informace, spoléháme na sílu a moc sociálních sítí. Věříme, že takto se všechny informace k rodičům včas dostanou,“ uvedla ředitelka školy Barbora Bolcarovičová s tím, že rodiče se mohou s dotazy obrátit na školu také telefonicky nebo e-mailem.

Alternativní cestou škola rodičům v průběhu března připomene, co by dítě samotné mělo umět k zápisu, co budete potřebovat k zápisu, která paní učitelka půjde s žáky do 1. třídy, co nabízí přípravná třída (zápis do přípravné třídy bude 13. května).