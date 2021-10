Na rodiče a žáky, ať už ty současné či bývalé, čekalo v areálu za naší školou velké pódium, na kterém se vystřídalo mnoho účinkujících, několik stanovišť, kde se mohli zabavit, ale i stánky s výborným občerstvením. Dospělí i děti s nadšením procházeli areálem, sledovali vystoupení Workoutu, Vladimíra Hrona, klauna Bublina nebo fenomenální skupiny Pyroterra s jejich ohňovou show.

Při kouzelném vystoupení našich žáků se zalesklo oko nejednoho rodiče. Síly pak mohly změřit týmy při AZ kvízu rodin. Menší děti si protáhly těla při tanci na minikarnevalu s tématem Hledá se Dory, po tanci si navíc mohly i zasoutěžit v týmech.

Nejmenší návštěvníci si skvěle užili zábavu při malování kamínků či zdobení perníčků, polštářků, zkoušce golfu, špalíkované, obrovský zájem byl o malování na obličej nebo tvoření z balónků. Malí i velcí se zastavovali také v připraveném fotokoutku s rekvizitami.

Ale nebylo to jen o našlapaném programu. Ty nejhezčí chvíle se děly díky všem, kteří dorazili. Bylo krásné vidět, jak se k nám lidé rádi vracejí. Úsměvy na tvářích dětí, ale už i dospělých, kteří naší školou prošli a znovu se tu setkali s vyučujícími, kteří v mnoha případech ovlivnili i jejich další směřování v životě nebo se jim zapsali do paměti zkrátka tím, jací jsou lidé.

A pro tyto všechny jsme se rozhodli pořídit opravdovou hvězdu. Nese název Dělnická, najít ji můžete v souhvězdí Blíženců a září na nebi pro Vás.

Jsem velmi rád, že za to vše mohu poděkovat. Učitelům a ostatním zaměstnancům školy za skvělou přípravu této akce, ale i žákům a hlavně jejich rodičům, kteří neváhali a přišli se pobavit, protože bez Vás by to nešlo. Děkujeme, za Vaši přízeň a důvěru ve vzdělávání Vašich dětí.

Mgr. Petr Juras, ředitel