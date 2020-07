Základní škola Zelená z Havířova-Životic počtvrté získala vysoce ceněný titul Ekoškola. Na získání dalšího titulu se škola připravovala po celé čtyři roky. Už získání 3. titulu v roce 2016 bylo pro školu úspěchem.

Děti z Ekoškoly ZŠ Zelená v Havířově-Životicích | Foto: Blanka Helštýnová

„Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo získat další titul, a rádi jsme o to více, že se nám to podařilo i přes pandemii koronaviru. Průběžně jsme usilovně plnili stanovené cíle, které jsme si vytyčili. Do měsíčních plánů byly zařazovány akce celoškolní, třídní a školní družiny, které směřovaly k plnění podmínek mezinárodního programu Ekoškola a čtvrté obhajoby titulu Ekoškola,“ uvedla ředitelka ZŠ Zelená Blanka Helštýnová.