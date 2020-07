Drahé byty. Praha vládne střední Evropě

Praha je, co se týká bydlení, nejdražším městem z regionu střední a východní Evropy (CEE). Pozici nechtěného premianta drží Česko už potřetí za sebou i v kategorii nejhůř dostupných bytů, a to v rámci celého evropského kontinentu. Nový byt vyjde Čecha na 11,4 průměrného ročního platu. Uvádí to čerstvá studie poradenské společnosti Deloitte, jejíž Property Index každý rok porovnává údaje z realizovaných obchodů v 18 zemích.

Bydlení v Praze. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Zdroj: RedakceNákladnější než Praha je sice tradičně Vídeň, kde jsou byty o více než čtvrtinu dražší, rakouskou metropoli však index nezahrnuje do regionu CEE. Vůbec nejdráž vyjde bydlení v Paříži. Ceny jsou tam oproti Praze bezmála čtyřnásobné. Naopak nejnižší cenovou hladinu mají v Bulharsku. Je to možná k nevíře, ale růst nákladů na bydlení v Česku nepolevil ani v letošním prvním čtvrtletí. Podle údajů firmy Deloitte celkově byty podražily o 3,2 procenta. „V Praze vzrostla průměrná cena o 2,1 procenta a dosáhla na hodnotu 88 100 korun za metr čtvereční,“ upřesnil Petr Hána z Deloitte. Nejvíc na odbyt šly novostavby, hlavně takzvané prvoprodeje od developerů. „Celkově se v Česku v prvním čtvrtletí prodalo přes 5700 bytů za více než 23 miliard korun,“ shrnul Hána. Bydlení (i přes sliby) bez obchodu. Zbývá on-line nákup Přečíst článek › Analytikové Deloitte zahrnují tuzemský bytový trh i do celkového ohlédnutí za uplynulým rokem napříč Evropou. V Praze meziročně stoupla cena nových bytů o 10,2 procenta, přičemž průměr za celé Česko dosáhl 8,6 procenta. Obecně přitom v loňském roce měly hodnoty nemovitostí v evropských zemích spíš mírně klesající tendenci. Už druhým rokem za sebou zlevnily byty v Římě, za vrcholem je také irský Dublin, v podstatě stagnaci zaznamenaly Paříž a Londýn. Nejvyšší propad o devět procent zasáhl rodinné domy v norském Oslu. To ale ještě neznamená, že na severu ceny padají. V dalším norském velkoměstě Bergenu naopak ceny bytů vzrostly o pětinu. Zřetelný trend zato vykazují východoevropské metropole. Budapešť, Praha, Bratislava i Varšava jsou stále ještě na vzestupu. Nejvíc patrné to loni bylo v maďarské metropoli. Sám sobě developerem? Praha plánuje řešit krizi bydlení principem „baugruppe“ Přečíst článek › Dalším trendem, kterého si všímá analýza Deloitte, je rostoucí význam nájemního bydlení napříč kontinentem. Nejrychleji v regionu CEE rostlo nájemné ve Varšavě, kde už je dokonce vyšší než v bavorském Mnichově, který patří k dražším evropským městům. Levno není opět ani v Praze, kde loni vyšel metr čtvereční nájmu na 12,3 eur, tedy bezmála 330 korun. Tím se česká metropole přiblížila italskému Milánu, kde nájemné za čtvereční metr dosahuje 12,5 eur. Levnější jsou Berlín, Brusel i Vídeň. Pro letošní rok analytikové původně počítali s podobným scénářem jako v roce 2019. „To ale platilo do března. V týdnu od 16. března se mnohé změnilo. Realitní trh se zastavil s tím, jak se světem šířila pandemie koronaviru. Stejně jako developerský trh, tak i nabídka a prodeje bytů začaly hibernovat,“ konstatuje studie Deloitte. Další vývoj trhu tak bude záviset na stavu ekonomiky a vládních opatřeních na její záchranu. Nájem v městských bytech se zhruba zdvojnásobí, zatím u nových smluv Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu