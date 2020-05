Chuligáni, narkomani a další pochybné existence trápí obyvatele panelových domů v Hrnčířské i Dlouhé ulici a okolí v Ústí nad Labem. Shlukují se na dětském hřišti za cukrárnou Barborka, případně vysedávají na lavičkách v jeho těsném sousedství. Nechávají po sobě nepořádek, pokřikují, na pískovišti zůstávají prázdné injekce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dokonce odtud vytlačili většinu maminek s dětmi. Když se někdo ozval nebo je okřikl, dočkal se jen vyhrůžek a útoků. Centrální městský obvod proto zvažuje, že by hřiště zrušil i s lavičkami. Nebo alespoň odsunul z blízkosti obchodů s občerstvením. „Je opravdu hrozné zde bydlet. Je potřeba tam hlídat a tu verbež vyhánět pryč. Určitě by pomohlo, kdyby tu hlídalo více strážníků nebo stálá hlídka pro celý náš blok. Nejhorší to bývá v odpoledních a večerních hodinách, kdy tam jsou nepřizpůsobiví a bezdomovci. Strážce zákona tu není vidět, jen projedou autem,“ postěžovala si jedna z obyvatelek bloku. Jméno se bála prozradit kvůli obavám, aby se jí pak dotyční nemstili.