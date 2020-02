„Zatím to je na neurčito, individuálním turistům je pouze doporučeno ze země nevyjíždět,“ říká a dodává, že myslí i na možné riziko nákazy koronavirem. „Naše společnost nabízí také průvodcovské služby v čínštině, ale turisté je příliš nevyužívají, zajišťují si je sami. Pokud ovšem v těchto dnech přijde objednávka, samozřejmě máme obavy, a tak se raději ptáme, odkud skupina pochází. Pokud by to byla oblast, kde se koronavirus vyskytuje, odmítli bychom je.“

Problém je podle ní v tom, že informace se dnes po celém světě šíří tak rychle, že člověk ani neví, co je pravda, a co ne. „Pokud to srovnám s onemocněním SARS, které vypuklo v roce 2003, je to úplně jiné. Ještě tak dobře nefungoval internet a přístup k informacím nebyl tak snadný,“ vzpomíná Zanzan Liu. „Tehdy jsem studovala doma gymnázium a nebyla to legrace. Uzavíraly se celé oblasti, studenti byli zavření ve škole. Museli jsme několikrát denně otevírat okna a větrat, uklízet a dezinfikovat koleje, povinně jsme pili různé bylinkové čaje. Čína je na tom dnes úplně jinak.“

Čeští průvodci zatím žádný úbytek turistů ve městě nezaznamenali. „Naprostá většina lidí, které provázíme, pochází z Tchaj-wanu a Hongkongu a těch se omezení netýkají. Zatím jsme storna nezaznamenali,“ dodává Oto Šrámek, jednatel Sdružení průvodců Český Krumlov.

Ředitel čekoskobudějovického Spa Hotelu Vita, Petr Morávek, částečné rušení pobytů ze strany čínských hostů, kteří přijíždí ve skupinách, zaznamenal. „Jde o několik rezervací. Letecký spoj Evropy s Čínou stále funguje, takže letecký ‚most‘ zavřený zatím není. Nicméně nějaká storna ještě asi přijdou. V Číně se slaví Nový rok a Číňané jsou na cestách. Hovořím se zástupci cestovních kanceláří, ale nedokážu v tuto chvíli odhadnout kolik zrušených pobytů dále bude.“

Podobné informace má i Petr Šalda, ředitel budějovického Grandhotelu Zvon. „Mluvil jsem s cestovními kancelářemi a zatím je vše v počáteční fázi, nikdo nemá přesnější informace. Některá storna pobytů máme, ale není jich mnoho, jde o čtyři až pěti skupin do konce února.“

Pokud Čína skutečně zakáže kvůli šíření koronaviru zájezdy z pevninské části země, pocítí to i Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF), provozovatel parkovišť a bus-stopů v Českém Krumlově, kde se od loňska za vjezd zájezdových autobusů vybírají poplatky. S výraznějším výpadkem ale nepočítá. Ani tady nikdo přesně neví, co se bude dít, ale s rušením zájezdů s turisty z pevninské Číny se počítá.

„V našem systému rušení rezervací zatím nevidíme, čínské skupiny je vytvářejí den dva před příjezdem. Zatím dobíhají zájezdy, které už jsou v Evropě. Pokud je zakáží, nemělo by jít o víc než sto autobusů za únor,“ vypočítává Petr Troják, ředitel ČKRF. Turisté z pevninské Číny tvoří v Krumlově něco kolem 6.5 procenta. „Za leden máme na bus-stopech celkem kolem 1500 autobusů, v únoru na tom podobně, počítám.

Vzhledem k tomu, že do Českého Krumlova jezdí cca šest až sedm autobusů s turisty z pevninské Číny denně, za únor by to, velmi hrubě spočítáno, znamenalo výpadek zhruba stovky zájezdů a ztrátu sto tisíc korun. Počítá se ještě s příjezdem skupin, které už jsou na cestách, a autobusy zaplatí v průměru 1000 korun za naložení a vyložení turistů dohromady.

Nemocnice je připravená

Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková k situaci o rychle se šířící epidemii nového koronaviru uvedla: „Informace se mění každým dnem, v současné době jsou dostupné jen omezené podklady pro přesnější posouzení rizika pro jižní Čechy. Nemocnice se však připravuje na různé možné scénáře a postupuje podle doporučení ministerstva zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.“

Jedno podezření na jihu Čech

Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice nyní leží čínský turista s podezřením nákazy koronavirem.

Situaci sledují i krajští hygienici.

Gabriela Žampachová z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v pondělí sdělila, že riziko nákazy novým typem viru na jihu Čech je stejné jako v celé České republice. „Není vyloučené importované onemocnění osoby, která přijela do Čech v posledních čtrnácti dnech z postižených oblastí Číny,“ uvedla hygienička s tím, že v současné době není v jižních Čechách potvrzený žádný případ onemocnění novým koronavirem. Roušky podle jejích slov na našem území nejsou nyní nutné.

Dodala, že vzhledem k epidemii akutních respiračních nákaz na jihu Čech doporučuje obecně: časté mytí rukou mýdlem a vodou, případně používat dezinfekční prostředky na ruce s virucidním účinkem, vyhýbat se kontaktu s nemocnými s respiračními příznaky, při kašli si zakrývat ústa a nos kapesníkem na jedno použití.

Pokud by se vyskytlo podezření na onemocnění koronavirem, to je případ s respiračními příznaky a především s pozitivní cestovní anamnézou (pobyt v posledních čtrnácti dnech v postižených oblastech Číny nebo úzký kontakt s nemocným, u kterého byl nový koronavirus prokázán), bude vyšetřen na infekčním oddělení v rámci kraje. Nezbytné by bylo i laboratorní vyšetření k potvrzení, nebo vyloučení nákazy. To zajistí Národní referenční laboratoř pro chřipku a respirační nákazy.