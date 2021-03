Daniel v 17 letech vylezl na odstavený vagon, kde ho zasáhl elektrický proud vysokého napětí. Utrpěl popáleniny na 25 % těla a při pádu na zem si poranil míchu a páteř. Čtyři dny byl v bezvědomí, až pak se probral. Od té doby byl mnohokrát hospitalizován a opakovaně operován, ale nakonec lékařům nezbylo, než sáhnout k unikátnímu zákroku – odstranili mu celou spodní část těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové.

Od zákroku, který podstoupila jen zhruba padesátka lidí na světě, už uplynulo více než dva a půl roku. Dan se tu dobu naučil se svým handicapem žít, našel si přítelkyni Kristýnu a dokonce si udělal řidičský průkaz.

Jenže objevil se zásadní zdravotní problém. „Zakončení páteře mi tlačí na střevo a už tam vznikla chronická infekce. Časem by mohlo střevo prasknout, a pokud by se tak stalo, tak už by to podle lékařů pro mě bylo fatální. Jediným řešením je speciální vozík, kde by tělo mělo sklon dozadu, abych částečně odlehčil střevům,“ řekl Křeček.

Vozík stojí zhruba 930 tisíc korun, zdravotní pojišťovna ho podle Dana neuhradí. Proto zřídil vloni v prosinci u Komerční banky transparentní účet, jehož číslo je 123-2992890227/0100. A lidé skutečně pomohli, vybralo se už více než milion.

„Jsem za to hrozně rád. Nečekal jsem takovou odezvu, všem moc děkuji,“ neskrývá dojetí Křeček. Nejvíce přispěl jeden jeho kamarád a ještě jeden dárce, kteří shodně poslali 50 tisíc korun. „Peníze, které se vybraly navíc, využijeme na dokoupení rampy a dalších potřebných věcí či na dopravu k výrobci vozíku,“ dodal plzeňský mladík.

Kardinální problém

Má ale jeden kardinální problém. Vozík se dělá na míru, a tak je třeba jet za výrobcem. Jenže ten není z ČR, ale ze Švýcarska. „Vybral jsem si tento vozík především proto, že se na něm budu cítit jako člověk. Hodně důležité je, že se mi vejde do auta. Kdybych měl obdobný vozík z Čech, byl by větší a musel bych si kvůli tomu koupit jiné auto, což by byly další náklady. Navíc vozíky z ČR nedokáží to, co tento. Zvládne i náročnější terén, dokáže vylézt i po schodech, což je pro mne velmi důležité,“ vysvětlil volbu Dan.

Do Švýcarska se ale teď nedostane. „Naštěstí mají partnera v Rakousku, což situaci přece jen ulehčuje, protože Rakousko je v Evropské unii. Tam bychom řešili výrobu i veškeré úpravy přímo pro mne. Je ale nutné přijet, vozík musím vyzkoušet. A to je teď problém kvůli covidu,“ posteskl si Křeček.

Věří ale, že vzhledem k tomu, že vozík je pro něj životně důležitý, dostane výjimku a bude moci přejet hranice, podstoupit vše potřebné a vrátit se do ČR. „Pomáhá mi zdarma pán z Vejprnic, který je soudním překladatelem do němčiny. Ten za mě vše potřebné vyřizuje, tak snad to vyjde,“ věří.