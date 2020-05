Přístroj je k vidění v ústeckém muzeu, a dokonce si ho můžete vyzkoušet. Stal se součástí nového cyklu minivýstav Poklady nejen z půdy. V nich mohou návštěvníci po domluvě s muzejníky představit coby exponáty zajímavosti ze svých domovů.

Prastrýc Luďka Nedvěda provozoval před druhou světovou válkou v jižních Čechách řeznictví s hospodou. „Tenhle kuriózní pozůstatek jeho živnosti jsem tam objevil na půdě, už když mi bylo jedenáct let. Později jsem si legendární Forbes odvezl domů na sever Čech,“ popsal příběh exponátu.

Nakonec se mu podařilo přístroj opravit. Výrobce ho původně zkonstruoval na prvorepublikové dvacetníky, pasují do něj ovšem i současné jednokorunové mince. Od té chvíle se házení drobných do téhle „mašiny“ stalo oblíbenou kratochvílí většiny návštěv u manželů Nedvědových.

Během zápůjčky do muzea si své štěstí mohou „prubnout“ i návštěvníci. Jeho majitel dokonce poskytl ke zkoušce zásobu drobných. Občas se ale stařičký přístroj zasekne a je potřeba zkušená ruka údržbářova.

Výherní automaty značky Forbes vynalezl v roce 1925 Josef Vaněk a vyráběl je ve své továrně v Semilech. Slavil s nimi obrovský úspěch, i v zahraničí. Slovo „forbes“ se dokonce na dlouhou dobu stalo součástí obecné mluvy lidové a představovalo synonymum pro podobné přístroje a automaty i gambling a hazard obecně.

„No jo, to jsme třeba říkali o starém Hanouskovi, když jsme ho viděli, jak si to celý rozdrbaný a roztřesený šine do zastavárny, že už zase všechno naházel do forbesa. Zmizelo to s válkou,“ vzpomínala seniorka Aloisie Jeníčková na své dětství na Pardubicku.

Na hazard ovšem prvorepublikový stát neshlížel tak shovívavě jako dnešní republika. Výroba forbesů musela skončit v roce 1936 po celoplošném zákazu hazardních přístrojů.

Jejich někdejší výrobce, vynálezce a továrník Josef Vaněk měl později tragický osud. Za války se zapojil do protinacistického odboje organizace Obrana národa, byl zatčen gestapem a 22. února 1943 v berlínské věznici Plötzensee popraven. Při opakovaném krutém mučení, které doprovázelo jednotlivé výslechy, se choval statečně a nic nevyzradil.

Forbes bude v ústeckém muzeu k prohlédnutí a vyzkoušení přibližně měsíc. „Následovat bude část sbírky legendárních skleniček Durit v rozmanitých formách z unikátní soukromé sbírky Ústečana. Ověřili jsme si na výstavě 700x Střekov, že návštěvníci jsou ochotní se aktivně zapojit do tvorby expozic,“ popsal ústecký historik Martin Krsek.

Prý jsou rádi, že se mohou pochlubit a zároveň něco víc o svém pokladu zjistit. „My se zase dozvíme, jaké zajímavosti se mezi lidmi nacházejí, a případně je můžeme opětovně použít třeba i do příští výstavy,“ poznamenal Martin Krsek.

Každý, kdo má zájem, může průběžně nabízet své sbírkové exponáty, z nichž pak muzejníci vyberou ty nejzajímavější. Přednost mají ty se vztahem k Ústecku. Každý bude vystaven zhruba měsíc.