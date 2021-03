„Nevěřím tomu, že v nemocnicích leží tolik covidních pacientů. Nevěřím tomu, že jsou nemocnice na hraně svých kapacit,“ říká podnikatel z hudební branže z Karlovarska, který si nepřál být jmenován, protože se bojí, že by jeho názor mohl způsobit negativní reakce.

Jeho jméno se ale objevuje na facebooku v příspěvcích Deníku u článků, které popisují katastrofální situaci v Karlovarském kraji. Například jsou to články o tom, jak v nemocnicích leží nyní s těžkým covidem i mladší ročníky. Není sám, kdo má podobný názor.

Zaměstnance z nemocnic v Karlovarském kraji, kteří vidí, jak pacienti umírají a není jim pomoci, obdobné příspěvky ale demotivují a berou jim poslední síly, které jim ještě zbývají.

„Když slyším podobné názory nebo je čtu, chce se mi prostě brečet. Máme velké ztráty na životech, a přesto se najdou tací, kteří to zpochybňují. My nechceme děsit veřejnost strašnými čísly z nemocnic, ale snažíme se pravdivě informovat o tom, co se u nás děje. Aby si lidé zkrátka uvědomili, že situace je opravdu vážná. V nemocnicích dělají, co můžou, a pak slyší i takové ohlasy. To je prostě hrozné,“ komentuje Markéta Singerová, mluvčí soukromé sokolovské nemocnice, která se denně potýká s návalem covidových pacientů ve vážném stavu.

„Já nezpochybňuji covid. Ale nevěřím třeba informacím z chebské nemocnice. Když se podíváte, jaké má problémy, jak je zadlužená, že v ní pracuje už jen pár českých zdravotníků, tak mám pochybnosti o tom, zda jí nejde jen o proplácení covidních pacientů, za něž od zdravotních pojišťoven dostane více peněz než za běžné pacienty,“ stojí si za svým už zmíněný hater z facebooku.

Už to není legrace

Na dotaz, zda chebská nemocnice lže, zda tedy do nemocnic jezdí prázdné sanity, zda jsou statistiky o pozitivních v regionu smyšlené a krematorium zkresleně informuje o přeplněných kapacitách, reaguje: „To nevím, zda je do toho zapojena záchranka a kremace, vycházím z toho, co čtu. Podle mě jsou denní přírůstky pozitivních záměrně zkreslené. Zpochybňuji čísla a situaci v nemocnicích, která podle mě není až tak katastrofální,“ domnívá se hater.

Mluvčí karlovarské a chebské nemocnice Vladislav Podracký má pro všechny takto smýšlející vzkaz: „A co po nás chtějí? Máme jim zařídit exkurzi v nemocnici, aby jim došlo, že toto už není legrace?“

Srovnání toho, kolik peněz dostanou nemocnice od pojišťoven za covidní a necovidní pacienty, se internetem šíří už nějakou dobu. Vyplývá z něho, že za covidní pacienty inkasují nemocnice mnohem více. Že by to ale bylo důvodem přeplněných nemocnic, odmítl i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek ve středečních Událostech komentářích na ČT24.

Nad některými názory na sociálních sítích žasne i maturant ostrovského gymnázia Tomáš Lehečka, který už od polovina října pomáhá ve svém volnu jako dobrovolník na covidním oddělení karlovarské nemocnice. „Párkrát jsem na to také v diskusi narazil. Nabídl jsem těmto lidem, ať se oblečou do skafandrů a jdou se podívat, co se v nemocnici opravdu děje. Hodně mě to mrzí. Tahle vláda ale vytváří takové podhoubí a nejistotu, že si zřejmě někteří nedokážou připustit vážnost situace, a tyto názory jsou jen jejich přirozenou obranou,“ domnívá se dobrovolník.