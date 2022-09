„Někomu to může připadat jako vtip, ale nechtěli jsme nic podcenit. Svědectví pocházelo od seriózních lidí, které znám. I když je to velmi nepravděpodobné, výskyt šelem vyloučit zcela nešel. Mohly pocházet od nějakého chovatele. Z doslechu jsem se teď dozvěděl, že zvířata měl před časem už vidět některý z řidičů poblíž Úsobrna. Nicméně přímé svědectví jsme měli jen toto. Hned jsem to oznámil na policii. Další nové zprávy k tomu nemám,“ řekl Deníku Rovnost ve středu šebetovský starosta Zdeněk Čížek.