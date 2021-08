„Bylo to jako když vybouchne bomba. Vylétla jsem ven, pak na peron a viděla ten vlak. Se synem jsme tam běželi a pomáhali lidem, kteří byli schopni alespoň vylézt,“ líčila.

Jakub Švamberg neváhal a vydal se i dovnitř. „Viděl jsem bezvládná těla na zemi. Všude krev, střepy. Bylo to strašné. Hned jsme volali záchranku a vytahovali lidi, u kterých to šlo, z vlaku,“ popsal.

Některým cestujícím dokonce na chvilku poskytli azyl u sebe doma. „Měli jsme tady pána s holčičkou. Oba byli v pořádku. Vzala jsem je k nám, aby se alespoň napili. Udělala jsem jim kávu a čaj,“ vyprávěla Eva Švambergová, které se i několik hodin po neštěstí stále těžce hovořilo. Společně se synem pomohli i průvodčímu z osobního vlaku. „Trošku jsme ho ošetřili a byli u něj. Ani nevíme, co teď s ním je. Snad je to dobré,“ přáli si.

Během události zasahovaly desítky záchranářů, hasičů i policistů. Na pomoc přijeli také kolegové z Německa, protože vlakem cestovali i Němci. Vrtulníky transportovaly pacienty s těžkými zraněními do Prahy a Plzně. Lidé se středně těžkými zraněními putovali do nemocnic v krajské metropoli, Klatovech, Stodu a Domažlicích. Desítku cizinců odvezly sanitky do SRN.

Zázemí v kulturním domě

Obec Milavče vytvořila pro lehce zraněné a ostatní osoby zázemí v kulturním domě. „U cestujících nastaly posttraumatické šoky. Ale díky perfektnímu zásahu složek integrovaného záchranného systému se situace rychle uklidnila. Lidé měli pohmožděniny, byli potlučení, bolela je krční nebo bederní páteř," popsal starosta Milavčí Vojtěch Weber. Doplnil, že do pomoci se bez váhání zapojili i zaměstnanci úřadu, kteří pro pasažéry připravili občerstvení.

Z kulturního domu zrovna odcházel Zdeněk Klonfar z Domažlic. Ten se vydal s manželkou, kterou čekala operace páteře, vlakem do Prahy. „Zaplať pánbůh jsme seděli v kupé posledního vagonu a byli zády ke směru jízdy. Ti, co byli na sedačkách, vyletěli,“ vyprávěl. Při srážce se udeřil do hlavy a také si stěžoval na bolest nohy. „Cítíme se docela dobře," dodal.