Mají dvě odrůdy. Levanduli lékařskou a pak Grosso. „V červnu začíná nakvétat levandule lékařská, na konci června ji sklízíme na sušení. Část necháváme na destilaci levandulového olejíčku. Pak nakvétá levandule grosso, jež kvete skoro až do konce července," přiblížil farmář Stanislav Bíza.

Z levandulí vyrábí olej, vonné polštářky, limonádu či kávu. „Spolupracujeme také s čokoládovnou z Čejče," zmínil farmář.

Lokalita láká stále víc turistů. „Při návštěvě u nás si lidé mohou natrhat levanduli do kytičky nebo na sirup,“ řekl Bíza.

Vstup na levandulové pole je zpoplatněný. Dospělí zaplatí šedesát korun, děti do patnácti let dvacet, menší děti do šesti let mají vstup zdarma.

V červnu byla farma na několik dní pro turisty nepřístupná. Kvůli silným dešťům. Nyní už mají normálně otevřeno. „Levandule v letním období už nepotřebuje vodu, spíše je to zbrzdilo v květu," oznámil Bíza.