V Tisové na Tachovsku se v úterý kolem 14:20 hodin střetl kamion s dodávkou. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému včetně letecké záchranné služby.

"Na místě je sedm zraněných. Jedna z osob střet nepřežila," uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková. "Komunikace je momentálně uzavřena, odklon dopravy probíhá u Nové Hospody a na křižovatce na Pernolec," dodala mluvčí.

Záchranáři transportovali tři zraněné dvěma vrtulníky. "Letecká záchranná služba z Líní transportovala jednoho muže v kritickém stavu na řízené plicní ventilaci a druhého ve velmi vážném stavu, ale při vědomí na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. Pražská letecká záchranná služba transportovala muže ve velmi vážném stavu do nemocnice v Motole," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Jednoho muže a ženu na řízené plicní ventilaci převezly sanitky ve vážném stavu do Fakultní nemocnice Plzeň. "Další dva muže jsme převezli se středně těžkými zraněními do nemocnice ve Stodu," dodala Svobodová. Jedna žena utrpěla při nehodě četná zranění, kterým na místě podlehla. Podle informací Deníku se jednalo o rumunské občany.

Marie Čadková, dlouholetá bývalá starostka Tisové a dnes členka zastupitelstva, tak vážnou nehodu nepamatuje. "Měli jsme v obci řadu nehod, například nabouralo auto do mateřské školy. Tenkrát šlo ale jen o materiální škody. Tak vážnou nehodu, jaká se stala dnes, si v obci ani v jejím katastru nepamatuji," uvedla pro Deník.

Pět lidí museli z dodávky vyprostit hasiči. "Pomocí hydraulického zařízení jsme odstřihli posuvné dveře dodávky," vysvětlil mluvčí hasičů Petr Poncar.

"Z dosavadního šetření vyplývá, že 44letý řidič kamionu jel od Trnové na Novou Hospodu a při projíždění zatáčky v Tisové vyjel návěs do protisměru, kde se střetl s protijedoucí dodávkou. Vliv alkoholu byl vyloučen dechovými zkouškami. U 24letého řidiče dodávky byl proveden odběr krve," informovala mluvčí policie. Kamion jel s návěsem na převoz kmenů, náklad v něm však nevezl. Vozovka byla v době nehody mokrá.

Průjezd Tisovou byl plně obnoven po 18. hodině.