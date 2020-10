Výlov Broumaru v Opočně, největšího rybníku na Rychnovsku, se tradičně těší velké pozornosti. Je zajímavou podívanou a láká sem i prodej ryb. Tento rok obsadí rybáři Broumar 31. října a 1. listopadu. Kvůli opatřením pro ně bude výlov zřejmě náročnější, ale odložit ho nejde. Rybník se už tři týdny odpouští.

"Výlov bude probíhat a naše prodejna, vzhledem k tomu, že jde o základní potraviny, by měla být otevřená. Záleží, jestli k tomu budeme mít něco doprovodně nebo ne. O tom se bude ještě rozhodovat. Na hrázi ale žádné stánky nebudou. Pokud se na výlov přijde někdo podívat - je to veřejné prostranství a my v tom nemůžeme nikomu bránit. Pak můžeme jen doporučovat, aby lidé dodržovali opatření a neshlukovali se," říká vedoucí Správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda.

Odhaduje, že odloveno by mělo být kolem 600 metráků ryb: "Počítáme se sníženou cenou za ryby zhruba v rozmezí jednoho týdne po výlovu, podle toho, jak budeme mít otevřeno."

A jak se rybáři vypořádají s novými opatřeními, mezi něž od středy platí povinnost nošení roušek i venku? Budou je muset mít rybáři nasazené i v rybníku při tahání sítí? "Je to těžší manuální práce a úplně si nedokážu představit, jak někdo bude chodit v bahně s rouškou, aby tam ještě nezkolaboval. Ale to doopravdy nyní předjímám, je to čerstvé a nevím, co se bude dít v rámci našeho provozu," dodává podotýká Václav Kalenda.

Už o nadcházejícím víkendu mělo být rušno také na Pilském rybníku u Borohrádku, jeho odpouštění kvůli výlovu začalo 18. října. Ryby odsud ale nejsou určené na vánoční trh.

"Půjdou na zarybnění rybářských revírů v rámci územního svazu Hradec Králové. Neprodáváme je, dáváme je zpátky do revírů pro sportovní rybolov," vysvětluje jednatel místní organizace Českého rybářského svazu v Borohrádku Zdeněk Hemelík.

V předchozích letech rybáři bojovali se suchem. "Letos jsme neměli problémy s nedostatkem vody, spíš naopak. Ještě třeba minulý týden jsme trávili na rybníku, aby nám ryby neutekly přes bezpečnostní přelivy, vody bylo podstatně víc," říká Zdeněk Hemelík.

I tady rybáři s obavami sledovali nově vyhlášená opatření, která by se jejich práce mohla dotknout.

"Nakoupili jsme roušky pro všechny členy lovící party. Ale to víte, když někdo vezme roušku a jde lovit do vody, tak je ten dech náročnější, musíte tahat sítě. Jinak se snažíme dodržovat všechna opatření. Přišel mail z ministerstva zemědělství, že se lovit může a rybáři tuto činnost vykonávat mohou. Snad to všechno dobře dopadne," doufal Zdeněk Hemelík.

Na čtvrteční schůzce však nakonec bylo rozhodnuto, že se sobotní výlov odkládá - na jaro. Část členů lovící party se z účasti omluvila a také vzhledem k platným opatřením byla akce o nadcházejícím víkendu zrušena. Rybník se znovu dopouští.