Fotoreportér Deníku navštívil obchod o pár desítek minut později, ale žádný takový nápis ve výloze nenašel. A prodavač s údivem odmítl, že by kdy nějaký takový nápis ve výloze měli.

Stejně tak reagovala i majitelka obchodu s punčochovým zbožím v Sokolovské ulici Marcela Abdel Fattahová. „Neřeším teď nic jiného, obracejí se na nás zákaznice a známí a všem musím vysvětlovat, že je to falešná fotografie. Žádný takový nápis jsme tu nikdy neměli. Politika mě nezajímá a už vůbec nemám zájem někomu zakazovat vstup do obchodu,“ řekla Pražskému deníku.

Na sociálních sítích se mezitím lidé rozčilují a považují zákaz za nepřijatelný. Skoro nikdo se ale šiřitelů z Prague Morning nezeptal, zda fotce věří. Pražský deník se pokusil spojit s redakcí anglickojazyčného webu. Původ fotek v komunikaci na messengeru neprozradili. "Fotky jsou pravé," trvala redakce Prague Morning na svém.

A few shops in #Prague are displaying signs "Українцom вхід заборонено“ ("Ukrainians not allowed to enter").