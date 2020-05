/ROZHOVOR/ Vězení pro vraha jeho syna je pro Jaroslava Bergera z Varnsdorfu důležitým mezníkem.

Otec zavražděného mladíka organizoval ve Varnsdorfu petici za obnovu procesu | Foto: Deník/Karel Pech

Satisfakce. Tou je pro Jaroslava Bergera z Varnsdorfu páteční rozhodnutí ústeckého soudu o 14letém trestu vrahovi jeho syna Dominika. Díky obnovenému procesu má podle zatím nepravomocného rozsudku 22letý Jiří N. zamířit do vězení. Dříve ho soud poslal do psychiatrické léčebny pro údajnou schizofrenii, proti čemuž se otec oběti bouřil. A to spolu s dalšími tisíci lidmi, kteří podepsali petici. Dřívější omyl znalce potvrdil i revizní znalecký posudek. Smrt syna i vleklý soud připravily muže o kus zdraví, bolestná ztráta se jen tak nezacelí. „Je to, jako kdybych zemřel s ním,“ komentuje Berger zbytečnou smrt syna před třemi roky.