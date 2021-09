Na měsíc přesně před sto lety zažívali lidé na nazdobeném nádraží v Lužicích na Hodonínsku velkou slávu. Nestačilo ani pojmout množství zájemců, kteří chtěli alespoň vidět či pozdravit prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který tudy projížděl při cestě po Moravě.

Železniční stanice Lužice a její okolí ráno po tornádu. | Foto: Deník/Petr Turek

Avšak v začínající druhé polovině srpna 2021 jsou tady jen zamčená kola a také několik cyklistů, kteří míří do podchodu, aby se se dostali do sousedních Mikulčic. „Je škoda, že to tady není lépe značené,“ posteskl si ve středu Stanislav Šimek, který sem přijel od Prušánek.